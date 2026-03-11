Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 22:04

Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска

Пострадавший при обстреле Брянска мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пострадавший в результате атаки ВСУ на Брянск 44-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в Москву, сообщил ИС «Вести» заведующий девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Кравчук. Специалисты клиники борются за его жизнь.

Очень сложное сочетанное минно-взрывное ранение с поражением черепа, головного мозга. Больной находится в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании. Проводятся все манипуляции, связанные с проведением интенсивной терапии, пояснил медик.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число жертв ракетного удара ВСУ увеличилось до семи человек. Кроме того, по его словам, ранения получили 42 мирных жителя.

Позже генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой указал, что ответственность за удар Вооруженных сил Украины по Брянску лежит на Франции и Великобритании. По его словам, это обусловлено тем, что данные страны производят ракеты, которые украинские войска используют для масштабных атак на Россию.

Москва
Брянск
госпиталь Бурденко
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помогал Украине, обнищал и стал бездомным: как сейчас живет Микки Рурк
«Разбомбили банк с людьми»: Аракчи обвинил США и Израиль в ударе по Ирану
Резолюцию России по конфликту на Ближнем Востоке отклонили в СБ ООН
Самолетам запретили летать над Краснодаром
«Раньше срока»: синоптик озвучил, когда в Москве растает снег
Небензя назвал предвзятой принятую резолюцию по Ближнему Востоку
Поселения в двух ключевых точках Израиля попали под ракетную атаку шиитов
Венгрия предупредила Украину о последствиях атаки на «Турецкий поток»
Казахстан повысит утильсбор на авто из РФ: чем это грозит АвтоВАЗу и другим
Кадыров назвал виновных в попытке «вбить клин» во весь исламский мир
Лавров поговорил с главой МИД Бахрейна о перспективах на Ближнем Востоке
«Все проще»: Трамп легкомысленно оценил конфликт с Ираном
Фонд Галицкого вмешался в украинский конфликт на $50 млн
Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую иранские атаки на Ближнем Востоке
Сотрудники безопасности Ирана попали под атаки на КПП в Тегеране
«Не бойтесь»: Орбан позвонил дочерям после угроз с Украины
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.