Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска Пострадавший при обстреле Брянска мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

Пострадавший в результате атаки ВСУ на Брянск 44-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в Москву, сообщил ИС «Вести» заведующий девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Кравчук. Специалисты клиники борются за его жизнь.

Очень сложное сочетанное минно-взрывное ранение с поражением черепа, головного мозга. Больной находится в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании. Проводятся все манипуляции, связанные с проведением интенсивной терапии, — пояснил медик.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число жертв ракетного удара ВСУ увеличилось до семи человек. Кроме того, по его словам, ранения получили 42 мирных жителя.

Позже генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой указал, что ответственность за удар Вооруженных сил Украины по Брянску лежит на Франции и Великобритании. По его словам, это обусловлено тем, что данные страны производят ракеты, которые украинские войска используют для масштабных атак на Россию.