«Все проще»: Трамп легкомысленно оценил конфликт с Ираном Трамп: конфликт с Ираном оказался проще, чем думал Вашингтон

Президент США Дональд Трамп высказался перед журналистами пресс-пула Белого дома о конфликте с Ираном, сделав акцент на неожиданной легкости для США в этом противостоянии. По его словам, для американской армии все оказалось проще, чем ожидалось.

Для них это война, для нас же все оказалось проще, чем мы думали, — заявил республиканец.

Трамп подчеркнул, что американская сторона не столкнулась с ожидаемыми трудностями. По его словам, действия военных были впечатляющими и эффективными. Он иронично признался, что военные побывали на Ближнем Востоке в рамках «двухнедельной экскурсии».

Ранее Трамп отметил, что Испания плохо влияет на НАТО. Американский лидер пригрозил разорвать торговые отношения с Мадридом. Он отметил, что страна годами не платит справедливую долю в коллективную оборону Альянса.

Специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов допустил, что стратегия в отношении Ирана терпит крах, а Трамп вынужден в срочном порядке менять свои публичные заявления. Надежды Белого дома на быстрый коллапс и смену власти в Тегеране не оправдались.