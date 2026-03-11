Поселения в двух ключевых точках Израиля попали под ракетную атаку шиитов

Шиитское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по позициям израильской армии и поселениям в Верхней Галилее и на Голанских высотах. Как сообщает телеканал Al Hadath, с ливанской территории было выпущено свыше 100 ракет.

В публикации уточняется, что это самый мощный обстрел за последние 12 дней конфликта. Отряды исламского сопротивления атаковали израильские позиции в ответ на продолжающуюся операцию США и Израиля против Ирана.

Удары пришлись по территории, которая является стратегически важной для Израиля. О последствиях обстрела и возможных жертвах официальной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Франция инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Ливане. Пресс-служба МИД республики в лице представителя ведомства Паскаля Конфавре обратила внимание, что Париж стремится не допустить вовлечения страны в полномасштабный конфликт, который грозит обернуться катастрофой для всего ближневосточного региона.

До этого Ливан потребовал ввести режим временного прекращения огня для начала переговоров с Израилем на Кипре. При этом ЦАХАЛ отказалась останавливать наступление на «Хезболлу».