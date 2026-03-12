Иран объявил о ракетных ударах по кораблям и базам США на Ближнем Востоке

Иран провел серию атак против сил США на Ближнем Востоке, сообщил на брифинге для прессы официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия». По его данным, нападению подверглись корабли Пятого флота ВМС США, а также американские объекты на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Иракского Курдистана. Подробности о масштабе повреждений и возможных потерях со стороны американского контингента пока не приводятся.

Иран нанес удары по кораблям 5-го флота США, базам в ОАЭ и Курдистане, а также провел многочисленные операции по уничтожению инфраструктуры армии злобной Америки, — сказал представитель штаба.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о полной победе в военной операции против Ирана. Он уточнил, что военный потенциал Исламской Республики был уничтожен в первые два дня кампании. Иран во время противостояния якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан передавал, что прекращение боевых действий невозможно без признания законных прав Ирана, выплаты репараций и предоставления твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем. Также политик напрямую обвинил США и Израиль в развязывании боевых действий.