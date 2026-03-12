Иран превратил в металлолом комплексы Patriot на американских базах Иранская сторона заявила об успешных ударах по комплексам Patriot на базах США

Иран нанес новые удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия». По его словам, атакам подверглись комплексы противовоздушной обороны Patriot на базах США на Ближнем Востоке.

Кроме того, как уточнили в Иране, повреждено и американское военное оборудование на двух морских базах. По утверждению Тегерана, значительное число американских военнослужащих погибли, более 100 получили ранения.

Иранские официальные лица неоднократно сообщали об ударах по американским базам в регионе, включая объекты в Кувейте и Бахрейне. Операции стали ответом на действия США и Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее Иран провел серию атак против сил США на Ближнем Востоке. Нападению подверглись корабли Пятого флота ВМС США, а также американские объекты на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Иракского Курдистана.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о полной победе в военной операции против Ирана, выступая перед журналистами во Флориде. Он сообщил, что военный потенциал Исламской Республики был уничтожен в первые два дня кампании. По его словам, Иран во время противостояния якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны.