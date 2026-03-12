Иран превратил в металлолом комплексы Patriot на американских базах

Иран нанес новые удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия». По его словам, атакам подверглись комплексы противовоздушной обороны Patriot на базах США на Ближнем Востоке.
Кроме того, как уточнили в Иране, повреждено и американское военное оборудование на двух морских базах. По утверждению Тегерана, значительное число американских военнослужащих погибли, более 100 получили ранения.
Иранские официальные лица неоднократно сообщали об ударах по американским базам в регионе, включая объекты в Кувейте и Бахрейне. Операции стали ответом на действия США и Израиля на Ближнем Востоке.
Ранее Иран провел серию атак против сил США на Ближнем Востоке. Нападению подверглись корабли Пятого флота ВМС США, а также американские объекты на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Иракского Курдистана.
До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о полной победе в военной операции против Ирана, выступая перед журналистами во Флориде. Он сообщил, что военный потенциал Исламской Республики был уничтожен в первые два дня кампании. По его словам, Иран во время противостояния якобы полностью лишился флота, военно-воздушных сил и средств противовоздушной обороны.