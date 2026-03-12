Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей), вызвав панику в Киеве, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на выступлении в Шарбогарде. По его словам, украинские власти в истерике, поскольку Будапешт четко дал понять, что не позволит дать Киеву эти деньги.

Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволят дать им военный кредит в размере €90 млрд, — отметил Сийярто.

Он уточнил, что западноевропейские политики почти всегда говорят о конфликте на Украине как о своем, создавая впечатление, что Европа должна вступить в него. Риторика сопровождается громкими словами по типу «мы должны победить» и «мы должны бороться».

По его мнению, это ошибочное представление. Европейские страны ничего не должны украинцам — ни военных, ни денег, ни членства в ЕС.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обратил внимание, что финансирование оппозиции в Венгрии происходит при участии Украины. По его словам, службы национальной безопасности уже представили профильному комитету парламента необходимые доказательства.