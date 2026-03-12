Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 01:49

В Киеве началась истерика из-за одного решения Венгрии

Сийярто: Украина погрузилась в панику из-за отказа Венгрии согласовать кредит ЕС

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей), вызвав панику в Киеве, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на выступлении в Шарбогарде. По его словам, украинские власти в истерике, поскольку Будапешт четко дал понять, что не позволит дать Киеву эти деньги.

Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволят дать им военный кредит в размере €90 млрд, — отметил Сийярто.

Он уточнил, что западноевропейские политики почти всегда говорят о конфликте на Украине как о своем, создавая впечатление, что Европа должна вступить в него. Риторика сопровождается громкими словами по типу «мы должны победить» и «мы должны бороться».

По его мнению, это ошибочное представление. Европейские страны ничего не должны украинцам — ни военных, ни денег, ни членства в ЕС.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обратил внимание, что финансирование оппозиции в Венгрии происходит при участии Украины. По его словам, службы национальной безопасности уже представили профильному комитету парламента необходимые доказательства.

Венгрия
Петер Сийярто
Украина
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы еще не закончили»: Трампа раскрыл планы на операцию в Иране
США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса
Песков раскрыл условия, при которых Telegram избежит блокировки в РФ
Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае
Озвучена новая сумма средней зарплаты в России
Украинский борец демонстративно отвернулся от флага России на ЧЕ
Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек
Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше
Третий нефтяной танкер пал жертвой войны у берегов Ирака
В Киеве началась истерика из-за одного решения Венгрии
Глава РФПИ поблагодарил команду Трампа за встречу во Флориде
Российские и американские дипломаты договорились оставаться на связи
Смерть деда и отца, брак с Устюговым, новые роли: как живет Аглая Шиловская
Небензя одним словом ответил на возможность заседания СБ ООН по Брянску
Провал США в Иране. У Тегерана развязаны руки: Трампа ждет бесславный финал
У берегов Ирака вспыхнули нефтяные танкеры после атаки
«Хезболла» начала операцию «Съеденные листья»
Иран превратил в металлолом комплексы Patriot на американских базах
Иран объявил о ракетных ударах по кораблям и базам США на Ближнем Востоке
«Пример цинизма»: в МИД РФ осудили реакцию Киева на трагедию в Брянске
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.