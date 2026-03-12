Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 01:58

Третий нефтяной танкер пал жертвой войны у берегов Ирака

Shafaq News: заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у Ирака

Танкер Танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Персидском заливе продолжается серия атак на нефтяные танкеры, сообщает портал Shafaq News. По его данным, заминированный катер поразил третье судно у побережья Ирака.

На двух предыдущих танкерах, атакованных аналогичным образом, имеются погибшие и раненые среди членов экипажа. Их число и гражданство устанавливаются.

По информации источников портала, все три атаки были совершены с использованием заминированных катеров. Точных данных о том, кто стоит за нападениями, пока нет. Инциденты происходят на фоне резкой эскалации в регионе, связанной с военной операцией США и Израиля против Ирана.

Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив и атаковать танкеры в ответ на удары по своей территории. За последние недели в регионе зафиксировано несколько случаев повреждения судов. Ситуация в Персидском заливе остается крайне напряженной.

Ранее сообщалось, что на двух танкерах, принадлежащих иностранным компаниям, вспыхнули пожары после обстрелов. Инцидент был зафиксирован вблизи стратегически важного порта Басра, находящегося на границе с Кувейтом. Предположительно, корабли могут быть связаны с США, отметили журналисты Shafaq News.

