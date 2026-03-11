Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:53

На Западе предупредили о «нефтяной армаде», приближающейся к Красному морю

Bloomberg: флотилия направилась к нефтяному терминалу в Красном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Целая флотилия движется к терминалу по распределению саудовской нефти в Красном море, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что «нефтяная армада» состоит из 25 супер танкеров.

По информации журналистов, каждое судно может загрузить 50 млн баррелей нефти. Известно, что речь идет только о сорте Arab Light.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия стала более активно экспортировать нефть через порт Янбу в Красном море. Обычно королевство использовало порт Рас-Танура в Персидском заливе, но из-за постоянных ударов Ирана и перекрытия Ормузского пролива вывоз топлива усложнился. Отмечается, что с начала марта Янбу покинули пять супертанкеров с нефтью.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7700 рублей) за баррель. Он считает, что благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.

Красное море
нефть
танкеры
Саудовская Аравия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Кравцов доложил Путину о доле школьников с плохой успеваемостью
Россиянам напомнили, как уберечься от заражения сальмонеллезом
КСИР заявил о гибели множества военных ВСУ при ударе по базе в Кувейте
«ВКонтакте» запускает новый формат образовательных программ
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.