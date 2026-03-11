На Западе предупредили о «нефтяной армаде», приближающейся к Красному морю

Целая флотилия движется к терминалу по распределению саудовской нефти в Красном море, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что «нефтяная армада» состоит из 25 супер танкеров.

По информации журналистов, каждое судно может загрузить 50 млн баррелей нефти. Известно, что речь идет только о сорте Arab Light.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия стала более активно экспортировать нефть через порт Янбу в Красном море. Обычно королевство использовало порт Рас-Танура в Персидском заливе, но из-за постоянных ударов Ирана и перекрытия Ормузского пролива вывоз топлива усложнился. Отмечается, что с начала марта Янбу покинули пять супертанкеров с нефтью.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7700 рублей) за баррель. Он считает, что благодаря накопленным запасам топлива удается избежать резкого подорожания.