«Идет война»: в Госдуме оценили отказ Ирана от ЧМ по футболу в США Депутат Свищев назвал плохой новостью отказ Ирана от участия в ЧМ по футболу

Футболисты сборной Ирана стали заложниками политической ситуации и не смогут сыграть на чемпионате мира-2026 из-за конфликта Вашингтона и Тегерана, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В то же время он назвал эту новость ожидаемой, хоть и плохой. Свищев предположил, что власти Ирана хотят избежать провокаций во время мундиаля.

Это плохая новость для футболистов, потому что они долго шли, чтобы попасть в финальную часть чемпионата мира. В то же время это ожидаемо в сложившихся условиях. Конфликт США и Ирана все расставил на свои места. Недавно иранские футболистки просили убежище в Австралии. С одной стороны, Иран не хочет потерять своих игроков, с другой, не хотят провокаций. Реально идет война между странами. Для спорта — это плохо. Футболисты стали заложниками политической ситуации, — сказал Свищев.

Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали. Он объяснил решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По словам министра, участие иранской команды в турнире невозможно после убийства иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.