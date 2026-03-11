Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:40

Младший брат Илона Маска пошел по «миллиардерским стопам»

Младший брат Илона Маска впервые попал в рейтинг миллиардеров Forbes

Кимбал Маск Кимбал Маск Фото: Ola Axman / Ibl Bildbyr/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кимбал Маск, младший брат американского предпринимателя Илона Маска, впервые попал в рейтинг миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Как отмечается в публикации издания, основу капитала Кимбала составляют миноритарные пакеты акций компаний его старшего брата. Именно доли в Tesla и SpaceX обеспечили ему место в списке богатейших людей планеты.

Сам Илон Маск тем временем удерживает лидерство в рейтинге второй год подряд. За это время его состояние выросло почти в 2,5 раза и достигло астрономической суммы в $839 млрд.

Ранее стало известно, что американский режиссер Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых кинематографистов мира по версии Forbes. Его состояние достигло $7,1 млрд, увеличившись за год на $1,8 млрд.

Тем временем американская певица Тейлор Свифт значительно увеличила свое состояние, которое, по данным Forbes, достигло $2 млрд. За последние несколько месяцев капитал артистки вырос на $400 млн (31 млрд рублей), что позволило ей занять седьмую строчку в престижном рейтинге знаменитостей-миллиардеров.

Илон Маск
США
миллиардеры
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.