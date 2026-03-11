Младший брат Илона Маска пошел по «миллиардерским стопам»

Кимбал Маск, младший брат американского предпринимателя Илона Маска, впервые попал в рейтинг миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Как отмечается в публикации издания, основу капитала Кимбала составляют миноритарные пакеты акций компаний его старшего брата. Именно доли в Tesla и SpaceX обеспечили ему место в списке богатейших людей планеты.

Сам Илон Маск тем временем удерживает лидерство в рейтинге второй год подряд. За это время его состояние выросло почти в 2,5 раза и достигло астрономической суммы в $839 млрд.

Ранее стало известно, что американский режиссер Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых кинематографистов мира по версии Forbes. Его состояние достигло $7,1 млрд, увеличившись за год на $1,8 млрд.

Тем временем американская певица Тейлор Свифт значительно увеличила свое состояние, которое, по данным Forbes, достигло $2 млрд. За последние несколько месяцев капитал артистки вырос на $400 млн (31 млрд рублей), что позволило ей занять седьмую строчку в престижном рейтинге знаменитостей-миллиардеров.