Маск во второй раз возглавил мировой рейтинг богачей

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд удерживает титул богатейшего человека планеты, сообщает Forbes. Согласно оценке, состояние Маска достигло $839 млрд, что в два с половиной раза превышает показатель прошлого года.

Второе место рейтинга занял сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием $257 млрд. Тройку лидеров замкнул его партнер Сергей Брин — его богатство оценили в $237 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос впервые с 2016 года не вошел в тройку лидеров, заняв четвертое место. Его состояние выросло с $215 до $224 млрд. Пятую строчку занял глава Meta (деятельность в РФ запрещена) Марк Цукерберг — $222 млрд.

Forbes также отмечает рекордные показатели списка-2026. В него вошли 3428 предпринимателей — на 400 больше, чем год назад. Их совокупное состояние выросло на $4 трлн и достигло $20,1 трлн. Средний показатель состояния миллиардера увеличился с $5,3 до $5,8 млрд. Данные приведены по состоянию на 1 марта.

Ранее сообщалось, что Маск достиг исторического рубежа — его состояние превысило $800 млрд (61,5 трлн рублей). Рекордный рост произошел после сделки, в результате которой ракетная корпорация SpaceX, оцененная в $1 трлн, приобрела компанию xAI за $250 млрд (19,2 трлн рублей).