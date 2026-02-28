Российского гроссмейстера вернули в рейтинг FIDE спустя два года отсутствия Гроссмейстера Карякина вернули в рейтинг FIDE

Международная шахматная федерация (FIDE) вернула в свой рейтинг российского гроссмейстера и сенатора Сергея Карякина, соответствующая информация опубликована на сайте организации. Россиянин занял 10-е место, набрав 2750 очков.

Отмечается, что шахматиста исключили из рейтинга в июне 2024 года. Также в марте 2022 года его дисквалифицировали за поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIDE полностью снять санкции со сборных России. Апеллянты были уверены, что резолюции якобы приняли с серьезными процедурными нарушениями.

До этого сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.