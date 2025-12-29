«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ

Шахматисту Владиславу Артемьеву не хватило спортивной злости для победы на чемпионате мира, заявил в беседе с NEWS.ru гроссмейстер Сергей Карякин. При этом, по его мнению, соотечественник в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень игры. По словам Карякина, сильное выступление Артемьева не вызвало у него никакого удивления.

Артемьев показал свой высочайший уровень игры. Для меня это не вызывает совершенно никакого удивления, особенно учитывая его стабильнейшие выступления на турнире «Шахматные звезды», когда он из пяти турниров выиграл четыре, в одном занял второе место. В этом турнире он шел блестяще, но, мне кажется, ему не хватило именно спортивной злости. Он посчитал, что после того, как он выиграл у Магнуса можно чуть-чуть расслабиться и играть комфортно, делать ничьи. Но по факту надо было продолжать играть на победу, несмотря на шесть выигранных до этого партий. Это нужно делать при любых раскладах, — высказался Карякин.

Гроссмейстер отметил, что Артемьеву нужно было развивать свой успех, чтобы стать чемпионом мира по рапиду. После победы над Магнусом Карлсеном он согласился на ничью в одной из следующих партий, растерял темп и ослабил хватку. Оппонент воспользовался моментом и начал выигрывать партию за партией. Несмотря на это, Артемьев доказал, что способен бороться за победу наравне с экс-чемпионом мира, заключил гроссмейстер.

Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам в Дохе. Это позволило ему стать лидером чемпионата мира по рапиду. После семи туров российский гроссмейстер набрал 6,5 очка.