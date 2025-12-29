Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:11

«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ

Карякин: Артемьеву не хватило спортивной злости для победы на чемпионате мира

Владислав Артемьев Владислав Артемьев Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Шахматисту Владиславу Артемьеву не хватило спортивной злости для победы на чемпионате мира, заявил в беседе с NEWS.ru гроссмейстер Сергей Карякин. При этом, по его мнению, соотечественник в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень игры. По словам Карякина, сильное выступление Артемьева не вызвало у него никакого удивления.

Артемьев показал свой высочайший уровень игры. Для меня это не вызывает совершенно никакого удивления, особенно учитывая его стабильнейшие выступления на турнире «Шахматные звезды», когда он из пяти турниров выиграл четыре, в одном занял второе место. В этом турнире он шел блестяще, но, мне кажется, ему не хватило именно спортивной злости. Он посчитал, что после того, как он выиграл у Магнуса можно чуть-чуть расслабиться и играть комфортно, делать ничьи. Но по факту надо было продолжать играть на победу, несмотря на шесть выигранных до этого партий. Это нужно делать при любых раскладах, — высказался Карякин.

Гроссмейстер отметил, что Артемьеву нужно было развивать свой успех, чтобы стать чемпионом мира по рапиду. После победы над Магнусом Карлсеном он согласился на ничью в одной из следующих партий, растерял темп и ослабил хватку. Оппонент воспользовался моментом и начал выигрывать партию за партией. Несмотря на это, Артемьев доказал, что способен бороться за победу наравне с экс-чемпионом мира, заключил гроссмейстер.

Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам в Дохе. Это позволило ему стать лидером чемпионата мира по рапиду. После семи туров российский гроссмейстер набрал 6,5 очка.

Магнус Карлсен
шахматы
спорт
Сергей Карякин
Анастасия Алешина
А. Алешина
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.