«Не сенсация»: ФШР оценила победу 12-летнего шахматиста над чемпионом мира Смагин: победа Склокина над чемпионом мира из Индии не является сенсацией

Победа 12-летнего российского шахматиста Сергея Склокина над чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу не является сенсацией, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. По его словам, в формате блица находящиеся ниже в рейтинге спортсмены часто обыгрывают фаворита.

Не сказал бы, что это сенсация. Наши юные шахматисты не в первый раз проявляют себя. Склокин — хороший шахматист, посмотрим, какое у него будущее. Предстоит много работы, — сказал Смагин.

Ранее в рамках третьего тура чемпионата мира по блицу 12-летний Склокин одержал победу над 18-м чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу. Турнир проходит в Дохе.

Склокин родился в 2013 году. Россиянин является мастером ФИДЕ. Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Турнир проходит по швейцарской системе в 19 туров.

До этого россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду. Она одержала победу над китаянкой Чжу Цзиньэр. У обеих шахматисток после 11 туров было по 8,5 очка.