Украину ожидает тяжелый экономический кризис, вызванный крупными долгами и высоким уровнем коррупции, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в стране также наблюдается повышенный уровень смертности и разложение судебной системы.

Украина выбрала ложный, прозападный, проевропейский путь. Страна скатывается в долговую яму, потому что ее экономика не развивается, а жизнеобеспечение идет в кредит. Эти займы надо как-то отдавать. Уровень жизни падает из-за этого, конечно же. Украина сейчас по экономическому развитию скатывается в 1990-е годы, даже хуже: высокий уровень смертности, экономика полностью увязла в долгах, бесконечная коррупция элиты, судебная система подчиняется определенного рода властным структурам, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что боевые действия негативно влияют на все виды инвестиционной деятельности. Кроме того, по словам Самонкина, на территории Украины продолжается неконтролируемое поступление оружия. Однако, указал политолог, Россия намерена навести порядок после завершения специальной военной операции.

На примере таких городов-миллионников, как Мариуполь и Мелитополь, уже идут экономические точки роста. То есть Донбасс уже платит налоги в казну Российской Федерации. И действительно, уровень преступности маленький. Конечно же, высокий уровень доверия к институтам государственной власти. Отсюда мы видим высокий процент жителей новых регионов на различного рода выборах, — заключил Самонкин.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что после окончания конфликта с Россией Украине придется отдать Западу свои природные ресурсы, чтобы погасить кредиты. По его мнению, соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном стало отправной точкой расплаты.