США начали «прятать» своих военных за несколько дней до ударов по Ирану NBC: США тайно переместили военных с баз за несколько дней до ударов по Ирану

США тайно переместили военных с баз на Ближнем Востоке за несколько дней до ударов по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. По его информации, речь шла не об эвакуации.

За несколько недель до начала ударов США военные незаметно начали перемещение личного состава, направляя часть военнослужащих с Ближнего Востока в другие места, — говорится в публикации.

Ранее Кувейт раскрыл потери среди своих военных в ходе иранской ответной кампании. В Министерстве обороны страны сообщили, что 27 военнослужащих получили ранения в результате ударов Тегерана по территории государства.

По данным телеканала CBS, попавший под удар со стороны Ирана оперативный центр США в Кувейте не был должным образом укреплен и защищен. База представляла собой небольшое строение, которое переделали под офисное помещение. При этом окружающие его заграждения никак не защищают от ударов с воздуха.

Иран также атаковал стратегические пункты управления и комплекс с американским оборудованием в Бахрейне. В общей сложности ракетные удары нанесли по 10 целям.