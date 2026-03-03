Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:08

США начали «прятать» своих военных за несколько дней до ударов по Ирану

NBC: США тайно переместили военных с баз за несколько дней до ударов по Ирану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США тайно переместили военных с баз на Ближнем Востоке за несколько дней до ударов по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. По его информации, речь шла не об эвакуации.

За несколько недель до начала ударов США военные незаметно начали перемещение личного состава, направляя часть военнослужащих с Ближнего Востока в другие места, — говорится в публикации.

Ранее Кувейт раскрыл потери среди своих военных в ходе иранской ответной кампании. В Министерстве обороны страны сообщили, что 27 военнослужащих получили ранения в результате ударов Тегерана по территории государства.

По данным телеканала CBS, попавший под удар со стороны Ирана оперативный центр США в Кувейте не был должным образом укреплен и защищен. База представляла собой небольшое строение, которое переделали под офисное помещение. При этом окружающие его заграждения никак не защищают от ударов с воздуха.

Иран также атаковал стратегические пункты управления и комплекс с американским оборудованием в Бахрейне. В общей сложности ракетные удары нанесли по 10 целям.

военные
США
Иран
базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
США начали «прятать» своих военных за несколько дней до ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.