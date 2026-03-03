Озвучено, сколько военных Кувейта пострадали в конфликте на Ближнем Востоке

Кувейт впервые официально раскрыл потери среди своих военных в ходе иранской ответной кампании, передает агентство KUNA. В Министерстве обороны страны сообщили, что 27 военнослужащих получили ранения в результате ударов Тегерана по территории государства.

Двое из военных остаются в больницах. Состояние всех раненых оценивается как стабильное. Иранские ракеты поразили цели в нескольких странах Персидского залива, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар и Кувейт. Удары стали ответом на масштабную операцию США и Израиля против Ирана, начатую 28 февраля.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что применил беспилотную авиацию против сил США на Ближнем Востоке. Запуск дронов осуществлен в рамках развития крупномасштабной стратегической операции «Правдивое обещание — 4». Организация сообщила, что направила серию дронов в сторону военной базы США в регионе, но не уточнила, какой именно. По данным некоторых источников, речь идет об американском военном объекте Арифджан, расположенном на территории Кувейта.