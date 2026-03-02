Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:23

Раскрыта информация о пилоте сбитого над Кувейтом истребителя F-15

Одним из пилотов рухнувшего над Кувейтом F-15 может быть женщина

Истребитель F-15 Истребитель F-15 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одним из пилотов сбитого американского истребителя F-15 над Кувейтом F-15, предположительно, является женщина, это видно на фото, появившихся в Сети. Она с двумя другими членами экипажа катапультировалась из военного самолета в 10 км от базы ВВС США Аль-Салем.

Ранее сообщалось, что местные силы безопасности задержали одного из пилотов. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля. С американцем вели диалог на английском языке. СМИ назвали произошедшее «особым приемом кувейтцев для американского пилота».

Над Кувейтом также сбили другие самолеты Военно-воздушных сил США. В Минобороны страны уточнили, что все члены экипажей выжили и находятся в больнице.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис между тем заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».

F-15
Кувейт
США
пилоты
женщины
