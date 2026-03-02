Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 15:13

Названа дата вынесения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Обвиняемые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл Обвиняемые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Второй западный окружной военный суд 12 марта озвучит приговор участникам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости. В ходе прений сторон государственное обвинение запросило для 15 из 19 фигурантов дела пожизненное лишение свободы. Остальных четырех обвиняемых прокуроры попросили приговорить к срокам заключения от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

Суд назначил оглашение приговора на 12 марта, — сказано в сообщении.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные лица ворвались в здание и открыли огонь по посетителям из автоматического оружия, после чего подожгли зрительный зал. Согласно данным, которые впоследствии представил Следственный комитет, жертвами атаки стали 149 человек. Различные травмы и ранения получили 609 пострадавших.

Ранее адвокат Даниэль Готье заявил, что потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» настаивают на суровом приговоре для четверых непосредственных исполнителей. Он пояснил, что позиция его доверителей основывается на исключительной общественной опасности содеянного, и наказание должно быть соразмерным этому.

суды
приговоры
теракты
Крокус Сити Холл
