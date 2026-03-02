Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО Адвокат Готье: двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО

Двое обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джабраил Аушев и Хусен Медов во время выступления с последним словом в суде попросили отправить их в зону СВО, сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом Аушев хочет доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью». Им обоим грозит пожизненное лишение свободы.

Аушев Джабраил Магомедович и Медов Хусен Алиевич хотят заключить контракт и поехать на СВО, — сказал адвокат.

Ранее Готье заявил, что потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» настаивают на более суровом приговоре для четверых непосредственных исполнителей, чем тот, который запросило обвинение. Он пояснил, что позиция его доверителей основывается на исключительной общественной опасности содеянного, и наказание должно быть соразмерным этому.

До этого сообщалось, что обвинение запросило пожизненное лишение свободы для 15 подсудимых, включая четверых непосредственных исполнителей. Еще четверым фигурантам грозят сроки от 19 до 22 лет. Также прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе исполнителей, была полностью доказана.