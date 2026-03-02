Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:17

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО

Адвокат Готье: двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросились на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джабраил Аушев и Хусен Медов во время выступления с последним словом в суде попросили отправить их в зону СВО, сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом Аушев хочет доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью». Им обоим грозит пожизненное лишение свободы.

Аушев Джабраил Магомедович и Медов Хусен Алиевич хотят заключить контракт и поехать на СВО, — сказал адвокат.

Ранее Готье заявил, что потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» настаивают на более суровом приговоре для четверых непосредственных исполнителей, чем тот, который запросило обвинение. Он пояснил, что позиция его доверителей основывается на исключительной общественной опасности содеянного, и наказание должно быть соразмерным этому.

До этого сообщалось, что обвинение запросило пожизненное лишение свободы для 15 подсудимых, включая четверых непосредственных исполнителей. Еще четверым фигурантам грозят сроки от 19 до 22 лет. Также прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина всех фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе исполнителей, была полностью доказана.

Крокус Сити Холл
теракты
СВО
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Многое сделала»: Кремль о роли России в урегулировании в Иране
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.