Найдены останки инвалида-колясочника, спасшего возлюбленную в «Крокусе»

Найдены останки инвалида-колясочника Максима Вербенина, который ценой жизни спас возлюбленную от гибели во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила знакомая погибшего Вера Тихонова на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Помните Максима Вербенина? <...> Он погиб в «Крокусе». У пожарного выхода не было пандусов для колясочников. <...> Останки нашли только сейчас, спустя два года. Его мама, моя бывшая коллега, сказала: «Мой мальчик поместился в крохотную бархатную коробочку». Похоронили на Троекуровском. Будете рядом, поклонитесь в ту сторону от меня, — написала она.

Вербенин был подопечным Тихоновой в одном из благотворительных фондов. Она рассказала, что мужчина закрыл собой свою возлюбленную, когда террористы начали прицельно по ним стрелять. Благодаря этому девушка выжила.

Вербенину было 25 лет. Как сообщала ранее его мать, молодой человек упал с коляски прямо на девушку, закрыв тем самым ее от пуль. Из-за полученных ран он скончался на месте.

Трагедия в концертном зале, расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия. После этого они подожгли зрительный зал. Следственный комитет позднее предоставил данные о последствиях атаки. Жертвами теракта стали 149 человек. Различные травмы и ранения получили 609 человек.

Ранее стало известно, что дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» могут назначить уже 2 марта. Объявление даты ожидается после того, как подсудимые выступят с последним словом.