20 февраля 2026 в 09:04

Дело «Крокуса» приблизилось к развязке

Дату приговора по делу о теракте в «Крокусе» планируют озвучить 2 марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» могут назначить уже 2 марта, сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса. По его словам, объявление даты ожидается после того, как подсудимые выступят с последним словом.

Мы ожидаем, что дата приговора будет назначена 2 марта, после стадии последнего слова, — сказал источник.

Трагедия в концертном зале, расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия. После этого они подожгли зрительный зал. Следственный комитет позднее предоставил данные о последствиях атаки. Жертвами теракта стали 149 человек. Еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести. Различные травмы и ранения получили 609 человек.

Ранее адвокат Даниэль Готье заявил, что потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» настаивают на более суровом приговоре для четверых непосредственных исполнителей, чем тот, который запросило обвинение. Он пояснил, что позиция его доверителей основывается на исключительной общественной опасности содеянного, и наказание должно быть соразмерным этому.

