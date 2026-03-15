Раскрыты причины, которые за пять лет расшатали экономику Европы Потрясения пяти лет ослабили экономику Евросоюза

Темпы роста экономики Евросоюза за последние пять лет существенно ослабли под влиянием украинского конфликта, сообщает РБК. В материале указано, что также сыграли роль торговые войны при президенте США Дональде Трампе и энергетический кризис.

Согласно данным Eurostat, пик пришелся на II квартал 2021 года с 8,1% роста ВВП (восстановление после COVID-локдаунов). К завершению 2022 года показатели ушли в рецессию — до 0,7%, а весь 2023 год экономика стагнировала на уровне 0,3–0,4%. В 2025 году рост достиг в среднем 1,6% (еврозона — 1,3%).

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.

Тем временем Дональд Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.