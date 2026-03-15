Раскрыты причины, которые за пять лет расшатали экономику Европы

Темпы роста экономики Евросоюза за последние пять лет существенно ослабли под влиянием украинского конфликта, сообщает РБК. В материале указано, что также сыграли роль торговые войны при президенте США Дональде Трампе и энергетический кризис.
Согласно данным Eurostat, пик пришелся на II квартал 2021 года с 8,1% роста ВВП (восстановление после COVID-локдаунов). К завершению 2022 года показатели ушли в рецессию — до 0,7%, а весь 2023 год экономика стагнировала на уровне 0,3–0,4%. В 2025 году рост достиг в среднем 1,6% (еврозона — 1,3%).
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.
Тем временем Дональд Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.