30 мая 2026 в 21:18

Сотни жителей Тель-Авива вышли на антиправительственную акцию

Демонстранты в Тель-Авиве вышли на улицы с требованием отставки Нетаньяху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотни протестующих вышли на Театральную площадь в Тель-Авиве в субботу вечером, требуя отставки правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и досрочных выборов, сообщает ТАСС. Участники акции также настаивают на создании государственной комиссии для расследования причин, по которым не удалось предотвратить нападение ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года.

В районе площади сосредоточено значительное количество полицейских сил. Однако столкновений не зафиксировано, поскольку митинг был заранее согласован с властями.

Напомним, что 7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС атаковали израильскую территорию, что привело к гибели гражданских жителей приграничных населенных пунктов и захвату 250 заложников. В ответ на это Израиль начал операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любым вариантам развития ситуации в конфликте с Ираном. Речь идет в том числе о возможном возобновлении боевых действий.

