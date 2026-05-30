Республика Сербская продолжит получать российский газ по низким ценам

Республика Сербская продолжит получать российский газ по выгодным ценам, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Сараевогаза» Неделько Элека. Об этом он рассказал после переговоров с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Элек отметил, что российская сторона выразила готовность к дальнейшим поставкам, поскольку объемы могут превысить миллиард кубометров в год, что сделает Республику Сербскую серьезным партнером для «Газпрома» и других газовых компаний. Кроме того, он сообщил, что часть Сараево получит более дешевый российский газ уже в следующем году. На встрече, в которой присутствовал глава «Сараевогаза», а также министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петара Джокич, представители «Газпрома» проявили интерес к инвестициям в строительство газовых электростанций на территории энтитета.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена заключить с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа минимум на 10 лет, заявил заместитель премьер-министра Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, единственный вопрос — как доставлять энергоносители в Центральную Европу.