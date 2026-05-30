30 мая 2026 в 22:32

Республика Сербская продолжит получать российский газ по низким ценам

Республика Сербская договорилась с «Газпромом» о поставках дешевого газа

Республика Сербская продолжит получать российский газ по выгодным ценам, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Сараевогаза» Неделько Элека. Об этом он рассказал после переговоров с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Элек отметил, что российская сторона выразила готовность к дальнейшим поставкам, поскольку объемы могут превысить миллиард кубометров в год, что сделает Республику Сербскую серьезным партнером для «Газпрома» и других газовых компаний. Кроме того, он сообщил, что часть Сараево получит более дешевый российский газ уже в следующем году. На встрече, в которой присутствовал глава «Сараевогаза», а также министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петара Джокич, представители «Газпрома» проявили интерес к инвестициям в строительство газовых электростанций на территории энтитета.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена заключить с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа минимум на 10 лет, заявил заместитель премьер-министра Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, единственный вопрос — как доставлять энергоносители в Центральную Европу.

