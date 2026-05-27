Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 12:32

Песков ответил на вопрос о пересмотре соглашений по газу с Арменией

Песков: о будущем газовых соглашений с Арменией лучше узнать в «Газпроме»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

О будущем газовых соглашений с Арменией лучше узнать в «Газпроме», в Кремле об этом ничего не известно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Ереваном.

По денонсации (льготных поставок — NEWS.ru) — это у «Газпрома» надо спрашивать. Мне неизвестно ничего про денонсацию, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Ереван подошел к той точке, после которой России придется иначе выстраивать экономические отношения с Арменией. Внешнеэкономический вектор Армении последних месяцев, курс на сближение с Евросоюзом вплоть до перспективы полноправного членства, вступил в прямое противоречие с ее обязательствами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До этого президент РФ Владимир Путин заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что Россия продает Армении газ существенно ниже цен, которые сейчас установлены на это топливо в Европе. По его словам, сейчас в ЕС цены доходят до $600 (48 тыс. рублей) за тысячу кубометров. При этом Россия продает за $177,5 (14 тыс. рублей).

Власть
Дмитрий Песков
Газпром
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.