Песков ответил на вопрос о пересмотре соглашений по газу с Арменией

О будущем газовых соглашений с Арменией лучше узнать в «Газпроме», в Кремле об этом ничего не известно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с Ереваном.

По денонсации (льготных поставок — NEWS.ru) — это у «Газпрома» надо спрашивать. Мне неизвестно ничего про денонсацию, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Ереван подошел к той точке, после которой России придется иначе выстраивать экономические отношения с Арменией. Внешнеэкономический вектор Армении последних месяцев, курс на сближение с Евросоюзом вплоть до перспективы полноправного членства, вступил в прямое противоречие с ее обязательствами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До этого президент РФ Владимир Путин заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что Россия продает Армении газ существенно ниже цен, которые сейчас установлены на это топливо в Европе. По его словам, сейчас в ЕС цены доходят до $600 (48 тыс. рублей) за тысячу кубометров. При этом Россия продает за $177,5 (14 тыс. рублей).