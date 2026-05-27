Один российский город оказался под ударом мощного урагана Челябинск оказался под ударом мощного урагана

Мощный ураган обрушился на Челябинск, передает Telegram-канал Ural Mash. Штормовой ветер валит деревья на проезжую часть и припаркованные машины.

На центральной площади ствол дерева рухнул прямо на дорогу, а по улицам летают дорожные знаки. По прогнозам синоптиков, непогода задержится в городе до 28 мая. Ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

Ранее несовершеннолетняя девушка погибла в результате падения дерева в Пермском крае. Инцидент произошел на территории городского пляжа в Чайковском, на берегу реки Сайгатки. 26 мая порывы ветра в регионе достигали скорости 22 метров в секунду. Сильный ураган создал угрозу здоровью и жизни людей, а также городской инфраструктуре.

Кроме того, по меньшей мере один человек погиб и около 40 получили ранения в Турции из-за мощного шторма. Во многих частях страны был объявлен желтый уровень опасности. Стихия нанесла серьезный ущерб: затопила улицы Вираншехира, Биреджика и Газиантепа, повалила деревья, повредила здания и нарушила работу инфраструктуры.