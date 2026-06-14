Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Адениум арабикум — многолетний суккулент из семейства Кутровых, который за свой утолщенный ствол-каудекс и яркие цветы называют «розой пустыни». В отличие от более распространенного адениума обесума, арабикум отличается более массивным, «бутылочным» стволом, широкими кожистыми листьями и особенно обильным цветением. Его соцветия собраны в щитки, в которых одновременно могут распускаться до двух десятков пятилепестковых воронковидных цветков. Природная окраска варьируется от нежно-розового до насыщенного карминно-красного с белым или желтым зевом. Благодаря работе селекционеров выведены сорта с чисто-белыми, пурпурными, двухцветными и даже махровыми венчиками.

В отличие от многих комнатных растений, адениум арабикум не требует частого полива — его толстый каудекс запасает влагу на случай засухи. Летом растение предпочитает яркое солнце и температуру +25–35 °C, зимой нуждается в прохладном содержании (+12–18 °C) и почти полном прекращении полива. При хорошем уходе зацветает на второй-третий год и может радовать цветами с весны до осени. Из-за низкой морозостойкости в открытом грунте средней полосы не зимует, но идеально подходит для горшечного выращивания на южных окнах, в оранжереях и зимних садах. Сок растения ядовит, поэтому работу с ним проводят в перчатках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.