Карантин объявили в Самарской области из-за бруцеллеза у крупного скота

Карантин объявили в Самарской области из-за вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота, сообщил ТАСС со ссылкой на приказ комитета ветеринарии региона. Ограничительные меры коснулись села Новокуровка Хворостянского района.

Определить территорию в радиусе 5 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, , <...> неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин), — говорится в документе.

На время карантина введен запрет на лечение больных животных, выпас здорового скота на пастбищах, где находились нездоровые животные, доение овец и коз. Кроме того, на территории, где действуют ограничения, нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее в Красноярском крае ввели семидневный карантин в оздоровительном детском лагере «Сокол» после вспышки кишечной инфекции среди детей. По данным прокуратуры, 9 июня сразу 16 воспитанников обратились к врачу с жалобами на плохое самочувствие. Одного из них пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.