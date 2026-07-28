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28 июля 2026 в 17:14

Несколько сотрудников японского завода пропали после обрушения трубы

Сотрудники завода Nippon Paper пропали после землетрясения в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько сотрудников завода Nippon Paper Industries в Японии пропали без вести после обрушения дымовой трубы в результате землетрясения, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные экстренные службы. Инцидент произошел на предприятии в городе Яцусиро префектуры Кумамото на острове Кюсю.

По данным японского агентства по пожарной безопасности, спасательные службы уже получили сведения об исчезновении ряда работников. Часть персонала удалось эвакуировать, однако состояние этих людей в настоящее время уточняется.

Представители Nippon Paper Industries подтвердили факт обрушения промышленной трубы на территории объекта. В компании отметили, что пока не могут установить контакт с находящимися на заводе людьми. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и пожарные расчеты, которые проводят проверку территории.

Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков на острове Кюсю произошло обрушение торгового центра Aeon в городе Касима. По предварительным данным, под завалами могут находиться десятки человек, включая персонал, потерявший связь после эвакуации посетителей.

Азия
Япония
землетрясения
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