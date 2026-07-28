В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа началась в Белом доме в 9.47 по местному времени (16:47 мск), сообщила пресс-служба администрации Штатов. Мероприятие проходит без участия журналистов.

По данным РИА Новости, темой разговора между лидерами стран является мирное урегулирование конфликта на Украине. Власти США считают, что пора прекратить противостояние в Восточной Европе.

После Зеленского Трамп планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они встретятся в 11.00 по вашингтонскому времени (18.00 мск).

Ранее появилась информация, что встреча президентов США и Украины будет достаточно короткой. В ходе нее Зеленский хотел обсудить поставки вооружения в Киев и покупку боеголовок для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, лидер Украины сам заявил, что приоритетами в переговорах станут антибаллистика и стратегическое сотрудничество с США. Он также принял участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.