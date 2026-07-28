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28 июля 2026 в 14:35

Раскрыты детали предстоящей встречи Зеленского и Трампа

Reuters: встреча Зеленского и Трампа будет короткой

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут короткую встречу, пишет Reuters со ссылкой на источники. Скорее всего, на мероприятии не будет журналистов. Лидеры стран обсудят поставки вооружения в Киев и покупку боеголовок для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По нам наносят удары каждый день. Поэтому нам нужно, чтобы Трамп и его команда позволили нам купить боеголовки для Patriot. Для нас это приоритет в деле спасения жизней, — заявил источник.

Ожидается, что Зеленский будет настаивать на заключении сделки о беспилотниках. Во время встречи президенты также обсудят заявление Трампа о передачи лицензии на Patriot властям Украины. По словам представителей Белого дома, переговоры затронут урегулирование конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее Зеленский сообщил о своем прилете в США. Он назвал приоритетными темами будущих переговоров антибаллистику и стратегическое сотрудничество с Штатами. Он также примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Мир
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