Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 13:40

Зеленский раскрыл приоритеты в переговорах с США

Зеленский: обсуждение антибаллистики является важной целью переговоров с США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Обсуждение антибаллистики и стратегического сотрудничества с США являются самыми важными темами в предстоящих переговорах с властями Штатов, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он уже прилетел в страну и готовится встретиться с ее президентом Дональдом Трампом и его командой.

В графике — встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой, — заявил Зеленский.

Президент также примет участие в прощании со скончавшимся сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Лидер Украины планирует почтить усилия политика по обеспечению безопасности и свободы в Евроатлантике и других регионах мира.

Ранее Зеленский посетил Великобританию. Он встретился с новым премьер-министром Соединенного королевства Энди Бернэмом. Президент Украины стал первым политическим гостем руководителя британского правительства. По словам Зеленского, Киев всегда может рассчитывать на поддержку Лондона.

Мир
Украина
США
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список самых высокооплачиваемых профессий 2026 года
Военных Японии отправили на спасение людей после землетрясения
Погибшего добровольца представят к госнаграде за защиту людей от дронов ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 28 июля: бойня под Волчанском, войска окружены
Рязанские врачи помогли мальчику с аномалией развития позвоночника
Люди оказались под завалами ТЦ после землетрясения в Японии
Удары возмездия ВС РФ по Украине 28 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Боец БАРСа героически погиб, защищая мирных жителей от БПЛА в Курске
Агента ГУР наказали за подготовку покушения на командира ВС РФ
Магнитные бури сегодня, 28 июля: что завтра, головная боль, скачки давления
«Вопрос ближайших недель»: ВСУ предрекли бунт после назначения Драпатого
Появилась информация о россиянах на затронутом землетрясением острове Кюсю
Эксперт предупредил о «вялом» удешевлении ипотеки
На фронте рассказали о ситуации под Ореховым
Житель Калининградской области напал с ножом на молодого оппонента
Молодая россиянка пропала после звонков от мошенников
Политолог объяснил причины бойкота Франции со стороны США
Стала известна личность погибшего в страшном ДТП на Калужском шоссе
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в одном регионе
Электричка насмерть сбила подростка, который возвращался с другом домой
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.