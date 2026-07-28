Зеленский раскрыл приоритеты в переговорах с США

Обсуждение антибаллистики и стратегического сотрудничества с США являются самыми важными темами в предстоящих переговорах с властями Штатов, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он уже прилетел в страну и готовится встретиться с ее президентом Дональдом Трампом и его командой.

В графике — встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой, — заявил Зеленский.

Президент также примет участие в прощании со скончавшимся сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Лидер Украины планирует почтить усилия политика по обеспечению безопасности и свободы в Евроатлантике и других регионах мира.

Ранее Зеленский посетил Великобританию. Он встретился с новым премьер-министром Соединенного королевства Энди Бернэмом. Президент Украины стал первым политическим гостем руководителя британского правительства. По словам Зеленского, Киев всегда может рассчитывать на поддержку Лондона.