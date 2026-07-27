Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 15:34

Зеленский прилетел в Британию

Зеленский прилетел в Британию для встречи с новым премьером

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прилетел в Великобританию. Он планирует встретиться с новым премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернэмом. Зеленский станет его первым зарубежным гостем.

Прибыл в Великобританию. В плане встречи с премьер-министром Энди Бернэмом, а также с нашими военнослужащими, которые сейчас находятся в Британии и, в частности, участвовали в учениях Sea Breeze (ежегодные совместные учения Украины и США. — NEWS.ru), — заявил Зеленский.

Президент отметил, что между странами были выстроены самые крепкие отношения. На встрече он планирует обсудить с Бернэмом силы ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства. По словам Зеленского, Киев всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Британии.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства обратился к Москве насчет помощи Украине. Он подтвердил решимость Лондона продолжить поддерживать Украину. По его словам, Великобритания останется плечом к плечу с восточноевропейской страной.

Европа
Великобритания
Владимир Зеленский
Энди Бернэм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузбасская семья едва не потеряла жилой дом из-за мощного ночного пожара
В Госдуме ответили, как повысить доступность детских товаров
Москвичку уволили из-за нейросетей: DeepSeek, разглашение тайны
Мерц назвал «ударом по свободе» теракт в центре Берлина
В Нижнем Новгороде возобновят работу канатной дороги
Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем больше шести часов
Стало известно, будет ли массовое распространение «черных вдов» в Москве
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе
Агаларов впервые вышел в свет с 27-летней женой
Сын Рыбина и Сенчуковой женился во второй раз
Раскрыто, почему нельзя выносить еду из отеля с системой «все включено»
Биолог объяснил, с чем связана гибель уток в Екатеринбурге на фоне жары
Иран пригрозил покровителям Украины за атаку по своему судну
Россиянки забили унитаз турецкого отеля украденной пахлавой
Зеленский прилетел в Британию
Врач объяснила порядок действий при солнечном ожоге
ВКС России уничтожили пункты управления дронами под Харьковом
Автоэксперт объяснил, как отличить кованые диски от подделки
Россиянам рассказали, как уберечь технические помещения во время дождей
Российская авиация разгромила используемый ВСУ мост
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.