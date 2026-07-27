Зеленский прилетел в Британию Зеленский прилетел в Британию для встречи с новым премьером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прилетел в Великобританию. Он планирует встретиться с новым премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернэмом. Зеленский станет его первым зарубежным гостем.

Прибыл в Великобританию. В плане встречи с премьер-министром Энди Бернэмом, а также с нашими военнослужащими, которые сейчас находятся в Британии и, в частности, участвовали в учениях Sea Breeze (ежегодные совместные учения Украины и США. — NEWS.ru), — заявил Зеленский.

Президент отметил, что между странами были выстроены самые крепкие отношения. На встрече он планирует обсудить с Бернэмом силы ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства. По словам Зеленского, Киев всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Британии.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства обратился к Москве насчет помощи Украине. Он подтвердил решимость Лондона продолжить поддерживать Украину. По его словам, Великобритания останется плечом к плечу с восточноевропейской страной.