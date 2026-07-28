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28 июля 2026 в 17:38

В Берлине выросло число пострадавших в результате теракта

DPA: в результате теракта в центре Берлина пострадал 31 человек

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Более 30 человек пострадали в результате теракта в центре Берлина 25 июля, передает агентство DPA со ссылкой на бургомистра германской столицы Кая Вегнера. Градоначальник озвучил уточенные данные о жертвах и раненых в ходе специальной пресс-конференции. Нападение в центре города уже официально признано властями атакой радикальных исламистов.

По официальным данным, пострадал 31 человек, — уточнил Вегнер.

Ранее глава Министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт заявлял о 29 пострадавших и одном погибшем. Правоохранительные органы и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия трагедии и вести расследование.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил, что вечером 25 июля в берлинском парке Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб, еще 29 получили травмы. Он уточнил, что среди пострадавших есть люди, находящиеся в критическом состоянии.

Подозреваемый, предположительно, был застрелен в ходе проведения полицейской операции. Уточняется, что операция прошла в садовом товариществе. Правоохранители устанавливают убитого.

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