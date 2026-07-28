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28 июля 2026 в 15:12

Новый посол Германии прибыл в Москву

Новый посол Германии Клеменс фон Гетце прибыл в Москву

Клеменс фон Гетце Клеменс фон Гетце Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Новый посол Германии Клеменс фон Гетце прибыл в Москву для начала работы во главе дипломатической миссии, сообщили в посольстве ФРГ в России у себя в соцсетях. Дипломат заявил, что хотел бы поблагодарить коллег за теплый прием.

Я рад знакомству с этой страной и ее людьми, — добавил посол.

Фон Гетце вступил в должность 20 июля, до этого послом Германии в Москве был Александр Граф Ламбсдорф, который занимал пост с августа 2023 года. По информации прессы, Берлин заранее планировал ротацию глав дипломатических миссий и рассматривал кандидатов.

До этого представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что она отказалась пожать руку Ламбсдорфу. Встреча дипломатов состоялась 13 июля. Сам немецкий дипломат отметил, что общая атмосфера на подобных мероприятиях была «довольно холодная».

Захарова также прокомментировала завершение миссии Ламбсдорфа в Москве цитатой «он не заслужил света» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Поводом для публикации послужило видео германского посольства, где дипломата в шляпе соотнесли с Воландом.

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