Мерц назвал ударом по свободе теракт в центре Берлина

Теракт на параде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в центре Берлина является ударом по свободе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в разговоре с журналистами. По его мнению, которое приводит ТАСС, атака была покушением на либеральные ценности в германском свободном обществе.

Это было покушение на нашу свободу и либеральные ценности, — заявил Мерц.

По его словам, инцидент обсудили на заседаниях президиума. Нападение также стало предметом дискуссии среди федерального правления партии ХДС.

Ранее мужчина на автомобиле въехал в толпу людей в берлинском парке Тиргартен. Как минимум один человек погиб. Еще 29 людей получили ранения. Чуть позже мужчина напал на прохожих с мачете. Полицейские в ходе операции застрелили подозреваемого. По предварительной информации, он уже попадал в поле зрения силовиков из-за радикального исламизма.

Кроме этого, Мерц заявил о грядущих перестановках в правительстве Германии. Власти решили провести рокировку после скандала с отставкой лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана.