Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 15:53

Мерц назвал ударом по свободе теракт в центре Берлина

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Теракт на параде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в центре Берлина является ударом по свободе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в разговоре с журналистами. По его мнению, которое приводит ТАСС, атака была покушением на либеральные ценности в германском свободном обществе.

Это было покушение на нашу свободу и либеральные ценности, — заявил Мерц.

По его словам, инцидент обсудили на заседаниях президиума. Нападение также стало предметом дискуссии среди федерального правления партии ХДС.

Ранее мужчина на автомобиле въехал в толпу людей в берлинском парке Тиргартен. Как минимум один человек погиб. Еще 29 людей получили ранения. Чуть позже мужчина напал на прохожих с мачете. Полицейские в ходе операции застрелили подозреваемого. По предварительной информации, он уже попадал в поле зрения силовиков из-за радикального исламизма.

Кроме этого, Мерц заявил о грядущих перестановках в правительстве Германии. Власти решили провести рокировку после скандала с отставкой лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана.

Европа
ФРГ
ЛГБТ-сообщество
теракты
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова призвала США понести ответственность за Анкоридж
В Ярославле неизвестный мужчина нокаутировал пенсионерку
На Пхукете задержали лидера крупного ОПГ из России
Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга признали вменяемой
В «Москвариуме» обновили тематическое пространство «Капибарабууум»
Росстандарт утвердил ГОСТ на световые мечи
Младенец выжил после остановки сердца на 26 минут
Военэксперт раскрыл значимость освобождения Торского в ДНР
Альпинист ответил, как обезопасить себя при восхождении на Эльбрус
Россия призвала ООН обратить внимание на преступления Украины
Telegram заблокировал свыше 200 тыс. каналов за сутки
На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена
Россиянам рассказали о безвизовой альтернативе Черногории
Дачникам рассказали неожиданный факт о сорняках
Особняк Малышевой в США потерял четверть стоимости за 10 лет
Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Финансист назвал количество рабочих дней в августе
Захарова назвала сайт «Миротворец» позором для всего человечества
Грозы вызвали крупнейший лесной пожар в российском регионе
Профессор развеяла популярный миф о похудении
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.