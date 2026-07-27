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27 июля 2026 в 16:20

В Раде возмутились из-за интервью Зеленского западным СМИ

Депутат Рады Геращенко возмутилась отчетом Зеленского перед западными СМИ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в правительстве через западные СМИ, а не напрямую украинцам, сообщила в своем Telegram-канале депутат Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что это лишь углубляет политический кризис в стране.

Почему Зеленский объясняет свои кадровые решения американским журналистам и не нашел времени для коммуникации с украинцами — вопрос риторический, — написала Геращенко.

Ранее в интервью Зеленский заявил, что новые руководители украинской армии смогут сохранить свои посты в случае решения двух ключевых задач. Он назвал главными вызовами мобилизацию и усиление ПВО. Именно проблемы в диалоге между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским, которые длились несколько месяцев, стали причиной их увольнения, заявил Зеленский.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что мир на Украине может стать «смертью» для Зеленского. По его словам, украинский лидер находится под влиянием Европы, прежде всего Германии и Великобритании, и стремится лишь к временному перемирию для перевооружения.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Ирина Геращенко
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