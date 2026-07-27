Профессор развеяла популярный миф о похудении Профессор Каневская: только сила воли не поможет при ожирении

Только сила воли не поможет похудеть при ожирении, предупредила доктор медицинских наук профессор Светлана Каневская. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что это сложное хроническое заболевание, в основе которого не только поведение, но и биологические факторы.

По ее словам, у людей, страдающих ожирением, меняется работа гормонов. Профессор отметила, что из-за этого повышается тяга к еде. Она обратила внимание, что при подобном диагнозе нужны научно обоснованная терапия и структурированное медицинское наблюдение.

Ожирение — это хроническое заболевание. Главный инструмент борьбы с ним — это не сила воли, а научно обоснованная терапия и структурированное медицинское наблюдение, — пояснила Каневская.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника. Дело в том, что продукт содержит фруктовые кислоты.