Страхи Зеленского, настойчивая тактика ВС РФ: новости СВО на вечер 27 июля

Президент России Владимир Путин рассказал о нюансах тактики ВС РФ, депутат Госдумы предложил неожиданный способ предотвратить третью мировую войну, раскрыта цель фейков о новой мобилизации, Иран и КНДР обвинили в участии в украинском конфликте. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Путин объяснил, как российская армия достигнет целей СВО

Путин заявил, что Россия будет действовать аккуратно, но настойчиво и обязательно добьется своих целей. По словам главы государства, следует продвигаться ювелирно, чтобы не допустить потерь личного состава.

Также Путин выразил уверенность, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и обеспечит защиту суверенитета. Президент поблагодарил военнослужащих за службу и преданность.

Зеленский испугался КНДР и Ирана

Зеленский сообщил, что Иран и КНДР уже подключились к конфликту на Украине. Так он отреагировал на заявление МИД Ирана о праве Исламской Республики на ответные действия после нападения Украины на судно в Каспийском море.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военных из КНДР для участия в СВО. Представитель Кремля добавил, что «не Зеленскому говорить о наших планах».

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начало третьей мировой войны связали с производством дронов в Европе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что уничтожение предприятий по производству беспилотников в Европе может снизить вероятность начала третьей мировой войны. По его мнению, площадки, выпускающие дроны и комплектующие для ВСУ, могут рассматриваться как военные цели.

Он считает, что такие предприятия причастны к атакам на российское население. Депутат также выразил мнение, что точечное уничтожение подобных производств не приведет к конфликту с НАТО, а, напротив, позволит снизить риск более масштабного противостояния. Парламентарий добавил, что нужно не допустить увеличения количества БПЛА, которые могут перегрузить ПВО.

Появлению вбросов про мобилизацию нашли объяснение

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что Киев намеренно использует западные соцсети для распространения фейков о якобы новой волне мобилизации в России, чтобы воздействовать на неокрепшую психику молодежи и дестабилизировать внутреннюю обстановку. По его словам, подобные вбросы в преддверии осени стали уже традицией.

Самонкин добавил, что у государства нет необходимости проводить мобилизацию. В России была одна волна частичной мобилизации, а на Украине уже 55-я или 57-я по счету, заключил собеседник.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. По словам парламентария, Зеленский, который распускает подобные слухи, «перебрал дозы в выходные, поэтому полет фантазии стал неограниченным».

Картаполов напомнил, что основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Минобороны. Он также заявил, что чем больше Киев будет наносить удары по гражданским объектам, тем больше людей будут приходить в военкоматы для заключения контрактов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС России нанесли мощный удар по портам и выбили противника из двух населенных пунктов

Военнослужащие Вооруженных сил России ночью 27 июля продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются в интересах ВСУ. По информации оборонного ведомства, в порту Николаев поражены два сухогруза.

Кроме того, армия России освободила село Коммунаровка в Днепропетровской области и Торское в ДНР. Как пояснили в Минобороны, переход под контроль Коммунаровки позволил российским подразделениям расширить зону контроля к северу от Терноватого и нарушить устойчивость обороны противника на этом участке фронта. Занятые позиции также создали условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях.

Помимо этого, российские войска выбили основные силы ВСУ из населенного пункта Красный Лиман. Командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Дубай рассказал, что сейчас ведется зачистка и бойцы обнаруживают наблюдательные пункты противника. Он добавил, что, судя по радиоперехватам, украинские солдаты сидят без воды, еды и готовы сдаться в плен.

Пушилин рассказал об успехах российских бойцов в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что российские подразделения продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины и наращивают темп продвижения. За прошедшую неделю наши военнослужащие освободили ряд населенных пунктов на Красноармейско-Добропольском участке фронта, добавил он.

Глава региона также подтвердил, что бои за Белицкое, которое противник превратил в мощный укрепрайон и использовал как опорный пункт для атак и удержания позиций, велись долгие месяцы. Его освобождение позволило расширить зону контроля и нарушить важные пути снабжения противника, подытожил Пушилин.

Читайте также:

Удары возмездия ВС РФ по Украине 27 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

В МИД России объяснили, почему Киев прибег к террору

Путин раскрыл, за что продолжает бороться Россия