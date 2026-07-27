Освобождение населенного пункта Белицкое в ДНР позволило перерезать важные пути снабжения украинских войск, заявил ИС «Вести» глава республики Денис Пушилин. Село освободили 23 июля.

Бои за Белицкое, которое противник превратил в мощный укрепрайон и использовал как опорный пункт для атак и удержания позиций, велись действительно долгие месяцы. Его освобождение позволило также расширить зону контроля и нарушить важные пути снабжения противника, — рассказал Пушилин.

Ранее жители освобожденного села сообщили, что украинские военнослужащие поджигали их дома и отправляли за продовольствием и водой под обстрелами. По их словам, когда пришли российские военные, то в населенном пункте наладился порядок. На данный момент армия РФ продолжает зачищать его от одиночных украинских военных, прячущихся в подвалах зданий.

Перед этим в Минобороны РФ подтвердили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Помимо этого, военным удалось освободить населенный пункт Благодатное в Запорожской области.