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27 июля 2026 в 08:00

Потери наемников ВСУ и атака на Белгород: новости СВО к утру 27 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Белгород подвергся массированному налету украинских беспилотников, в Ростове-на-Дону два человека погибли в результате атаки ВСУ, иностранные наемники Киева несут огромные потери, а «Ланцет» группировки войск «Запад» поразил бронеавтомобиль Bushmaster на Краснолиманском направлении. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 26 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Расчет «Урагана» разгромил позиции ВСУ под Запорожьем

Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» нанес удар по району сосредоточения украинских военных в районе населенного пункта Широкое в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Перед атакой операторы разведывательных БПЛА обнаружили маршруты подвоза резервов ВСУ и места скопления техники.

Также в ведомстве сообщили о работе расчетов по контрбатарейной борьбе в Запорожской области. В результате ударов были уничтожены артиллерийские установки 2С22 «Богдана», M109, гаубица M114 и несколько орудий Д-30.

«Ланцет» поразил бронемашину Bushmaster с личным составом ВСУ

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Запад» поразил бронеавтомобиль Bushmaster производства Австралии на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удар нанесли военнослужащие расчетов разведывательно-ударных комплексов отдельной бригады специального назначения группировки «Запад».

Военнослужащие расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Военнослужащие расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По данным ведомства, во время воздушной разведки было обнаружено перемещение бронемашины с личным составом ВСУ. После этого расчет БПЛА запустил дрон-камикадзе.

В министерстве сообщили, что боеприпас поразил бронеавтомобиль в верхнюю полусферу корпуса. В результате произошла детонация боекомплекта и машина полностью загорелась.

Семейная пара погибла при атаке на Ростов-на-Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

Кроме того, после падения беспилотников возникли пожары на территории предприятия, складских сооружений и частных домов, сообщил глава региона. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

Также загорелись несколько автомобилей, находившихся рядом с жилыми домами. Почти все пожары уже потушены. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание на площади 400 кв. м.

Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников

В результате атаки на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в Белгороде после массированной атаки беспилотников загорелось несколько квартир в многоквартирном доме. Среди прочего повреждения получили 15 припаркованных автомобилей.

Раскрыты реальные потери иностранных наемников в ВСУ

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, несут значительные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, особенно это касается бойцов, прибывших из Колумбии и Бразилии.

Кроме того, аналитик выразил мнение, что украинская армия обречена на поражение независимо от присутствия иностранных наемников. Отправка неподготовленных людей в бой не позволяет рассчитывать на успех, а происходящее Джонсон назвал медленным угасанием украинской стороны.

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