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27 июля 2026 в 02:03

Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ

При атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В результате массированной атаки беспилотников на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказывается необходимая помощь.

Ранее за день в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Дрон атаковал рейсовый автобус. В результате погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Еще восемь пассажиров получили ранения средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине. В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, где производились и хранились беспилотники ВСУ.

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