Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР

Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека

За день в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Дрон атаковал рейсовый автобус.

В результате погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Еще восемь пассажиров получили ранения средней степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки под атаку попал автомобиль скорой помощи. Пострадали трое медработников и пациент. Еще несколько человек получили ранения в Калининском районе Горловки, на трассе Донецк — Мариуполь в Волновахском муниципальном округе, а также в Зугрэсе, где был атакован грузовой автомобиль. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине. В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, где производились и хранились беспилотники ВСУ.