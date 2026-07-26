Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 22:27

Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР

В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два человека

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За день в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Дрон атаковал рейсовый автобус.

В результате погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Еще восемь пассажиров получили ранения средней степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки под атаку попал автомобиль скорой помощи. Пострадали трое медработников и пациент. Еще несколько человек получили ранения в Калининском районе Горловки, на трассе Донецк — Мариуполь в Волновахском муниципальном округе, а также в Зугрэсе, где был атакован грузовой автомобиль. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине. В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, где производились и хранились беспилотники ВСУ.

Регионы
Россия
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции застрелили члена правящей партии и его родственников
«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах о Нью-Йорке
Два человека стали жертвами жесткого ДТП в Пензенской области
Стало известно о судьбе пропавшей в Пермском крае девушки
Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР
«Премьер мелкобритании»: Медведев высказался о Бернеме
«Краснодар» начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Рубином»
«Космические условия»: ученые в РФ приблизили создание баз на Луне и Марсе
Путин исполнил просьбу моряка
«Никому не угрожаем»: в Совбезе Белоруссии раскрыли ситуацию на границе
Путин указал на стратегическое значение Севморпути
«В выгребную яму»: Медведев жестко ответил на заявление Драпатого
Стало известно, сколько заработала «Одиссея» Нолана за две недели премьеры
«Напугали ежа голым задом»: Медведев высмеял последние угрозы Евросоюза
Путин подписал закон о пробации для бывших осужденных после СВО
ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области
В Берлине застрелили подозреваемого в совершении теракта
Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Адвокат сообщил о новом этапе в деле Ильи Ремесло
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.