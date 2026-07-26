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26 июля 2026 в 08:10

Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине

ВС России нанесли групповой удар по объектам хранения военных грузов Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военные в ночь на 26 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, связанные с производством и хранением беспилотников и комплектующих к ним.

Также поражены объекты инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области. Они использовались для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Ранее стало известно, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ в Харьковской области. Ликвидация таких дронов позволяет срывать снабжение противника и снижать его боевой дух.

До этого сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили три сухогруза, а также один балкер и один быстроходный десантный катер ВСУ в акватории Черного моря и в порту Николаев. Отмечается, что суда использовались для перевозки украинских военных грузов.

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