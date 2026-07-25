ВС РФ уничтожили десантный катер, три сухогруза и балкер Украины за сутки

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три сухогруза, а также один балкер и один быстроходный десантный катер ВСУ в акватории Черного моря и в порту Николаев, сообщает Минобороны в мессенджере МАКС. Отмечается, что судна использовались для перевозки украинских военных грузов.

В течение дня 25 июля расчетами реактивных БПЛА «Герань-4 сикер» в порту Николаев и в акватории Черного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа сухогруз и судно типа балкер, использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные поразили высокоточным оружием и дронами объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный. В одесском порту уничтожены элементы логистического центра, а в порту Южный — склады боеприпасов и резервуары с горючим.

Кроме того, в Минобороны заявили, что за семь дней — с 18 по 24 июля — российские силы нанесли один массированный удар и 18 серийных ударов высокоточными боеприпасами дальнего действия и дронами-камикадзе. Стрельба производилась как с самолетов, так и с наземных пусковых платформ.