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24 июля 2026 в 19:18

ВС России накрыли мощным огнем два украинских порта

Минобороны России сообщило об ударах по портам Одесса и Южный

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российские военные высокоточным оружием и дронами поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, где хранились военные грузы и топливо для ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. В одесском порту уничтожены элементы логистического центра, а в порту Южный — склады боеприпасов и резервуары с горючим.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены: в порту Одесса (государственное предприятие «Морской торговый порт Одесса») объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения; в порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт Южный») объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки ВС РФ с позывным Лис сообщил, что штурмовые отряды закрепились на окраине Алексеево-Дружковки в ДНР и теснят противника в направлении центральной части населенного пункта. Офицер уточнил, что наступление российской пехоты поддерживается бронетанковыми подразделениями.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что за семь дней — с 18 по 24 июля — российские силы нанесли один массированный удар и 18 серийных ударов высокоточными боеприпасами дальнего действия и дронами-камикадзе. Стрельба производилась как с самолетов, так и с наземных пусковых платформ.

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Украина
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ВС РФ
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