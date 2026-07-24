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24 июля 2026 в 13:22

В ВС России рассказали о крупных успехах «Южной» группировки в ДНР

Минобороны: ВС России вошли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Штурмовые подразделения Южной группировки войск вошли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР и постепенно выдавливают украинские силы к центру поселка, сообщил врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным Лис. Офицер добавил, что пехоту прикрывают танки, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеево-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта. Штурмовые подразделения поддерживаются отдельными танковыми подразделениями, — говорится в сообщении.

Ранее ведомство заявило, что в промежутке с 18 по 24 июля российские военные провели один массированный удар и 18 групповых атак с использованием высокоточных снарядов большой дальности и беспилотников-камикадзе. Огонь велся как с авиационных носителей, так и с сухопутных установок.

Также Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские подразделения вытеснили украинские силы из сел Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Штурмовые действия проводили военнослужащие группировки «Север».

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