Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 июля

Силы ПВО Минобороны России уничтожили над Пензой два беспилотника, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки жертв и разрушений не зафиксировано.

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал Мельниченко.

Кроме того, в Ростове-на-Дону после воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин.

Также в результате атаки на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказывается необходимая помощь.

После массированной атаки беспилотников загорелось несколько квартир в многоквартирном доме. Среди прочего повреждения получили 15 припаркованных автомобилей.

По данным властей, пожарные расчеты оперативно ликвидировали все очаги возгорания. Также частично разрушен частный дом.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперштабе Краснодарского края. В результате жертв и пострадавших удалось избежать.

Однако из-за падения фрагментов БПЛА повреждены кровля и стены частного дома. Также произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — уточнялось в сообщении.

Также российские силы противовоздушной обороны за минувшие 12 часов перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели поражались над территориями 13 регионов, а также над акваторией Азовского моря, уточнили в Минобороны России. Все сбитые дроны были самолетного типа.

Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также в небе над Азовским морем. Интенсивность налетов остается высокой, но, по данным военных, все цели уничтожены. Работа средств противовоздушной обороны продолжается.

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