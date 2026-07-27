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27 июля 2026 в 02:15

В Белгороде после атаки БПЛА загорелись квартиры и 15 автомобилей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Белгороде после массированной атаки беспилотников загорелось несколько квартир в многоквартирном доме, сообщил оперативный штаб Белгородской области в Telegram-канале. Среди прочего повреждения получили 15 припаркованных автомобилей.

По данным властей, пожарные расчеты оперативно ликвидировали все очаги возгорания. Кроме того, в результате атаки частично разрушен частный дом.

Также в результате массированной атаки дронов на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

До этого при атаке на ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Дрон атаковал рейсовый автобус. В результате погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Еще восемь пассажиров получили ранения средней степени тяжести.

В то же время в ночь на 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине. В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, где производились и хранились беспилотники ВСУ.

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